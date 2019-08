Tuttosport - Stipendio troppo basso, per questo è saltato l’affare Silva-Monaco

Il dg del Monaco, Oleg Petrov, ha dato una terza versione dei fatti in merito al mancato acquisto di André Silva. Secondo quanto riferito dal dirigente del club monegasco, l’affare sarebbe saltato per "disaccordi economici" con il Milan, non per i problemi fisici del giocatore. In realtà, come riporta Tuttosport, l’operazione non è andata in porto per lo stipendio troppo basso che il Monaco aveva proposto ad André Silva.