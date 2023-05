Tuttosport sul mercato del Milan: "Kamada sempre più vicino. Contatti per Loftus-Cheek"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano Tuttosport, questa mattina in edicola, fa il punto della situazione anche per quanto riguarda il Milan. I rossoneri sono entrati nella settimana che porterà al rinnovo di Rafael Leao ma guardano anche al mercato in entrata. Per il centrocampo il primo nome è quello di Loftus-Cheek, sempre più lontano dal Chelsea. La società milanista, ormai da diverse settimane, ha avviato i contatti con il club londinese e con gli agenti del giocatore.

Il Diavolo però è vicinissimo a Daichi Kamada. L'affondo sul giapponese potrebbe arrivare subito dopo la finale di Coppa di Germania, che l'Eintracht Francoforte si giocherà contro il Lipsia. In terra tedesca potrebbe tornare invece Ante Rebic. Per l'attacco milanista rimane la pista Openda, che tuttavia ha affermato di esser concentrato soltanto sul Lens smentendo ciò che i media hanno riportato in questi giorni.