Tuttosport sul mercato rossonero: "Milan, altri tre colpi"

"Milan, altri tre colpi": titola così stamattina Tuttosport sul mercato rossonero. La priorità del Diavolo è sempre il trequartista, con le quotazioni di Yacine Adli del Bordeaux in forte risalita. Il club di via Aldo Rossi sta poi limando i dettagli per lo sbarco a Milanello di Alessandro Florenzi, mentre per il centrocampo l'obiettivo resta il ritorno di Tiemoué Bakayoko.