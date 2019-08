Tuttosport - Suso, il Milan non lo cede per meno di 30-35 mln

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Suso e sul suo futuro. Marco Giampaolo ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore allo spagnolo, che si è subito adattato da trequartista. "Sono innamorato, mi fa impazzire, i giocatori forti dobbiamo tenerli". Tramite l'agente Alessandro Lucci, al Milan sono arrivate offerte francesi da Lione e Marsiglia. Il Milan non tratta per meno di 30-35 milioni di euro.