Tuttosport - Tatarusanu e un futuro già segnato: via a giugno, al suo posto arriverà Sportiello

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo Tuttosport, il futuro di Ciprian Tatarusanu è già segnato: il portiere rumeno, autore di buone prestazioni nelle ultime tre partite, è infatti in scadenza di contratto e non rinnoverà con il Milan. Il suo posto come secondo portiere verrà preso da Marco Sportiello, estremo difensore in scadenza con l'Atalanta e bloccato ormai da tempo dal Diavolo.