Tuttosport titola: "Conceiçao ha scelto il...regalo: vuole Rashford"

In merito alle mosse di mercato del Milan, l'edizione di Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Conceiçao ha scelto il...regalo: vuole Rashford". L'attaccante inglese è in uscita dal Manchester United e il neo tecnico milanista avrebbe già dato il suo ok all'operazione in quanto sarebbe convinto di poterlo rigenerare a Milano. Al portoghese piace molto la sua duttilità visto che può essere impiegato sia da attaccante esterno che da prima e seconda punta.

Dopo quello di ieri, nuovi contatti tra la dirigenza del Milan e il fratello-agente di Rashford sono previsti nelle prossime ore, con il ragazzo che è ben disposto al trasferimento in rossonero e che sarebbe un upgrade importante all’interno dell’attacco a disposizione di Conceiçao.