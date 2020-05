Tuttosport titola: "Donnarumma blocca Sirigu"

L'esito della trattativa tra Donnarumma ed il Milan per il rinnovo di un contratto in scadenza nel 2021 può avere ripercussioni decisive anche sul Torino. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che spiega che la conferma in rossonero di Gigio affievolirebbe in maniera consistente le possibilità di un addio al Toro da parte di Sirigu, portiere finito nel mirino proprio della società milanista. L’eventuale prolungamento di Donnarumma, dunque, depennerebbe il Milan dalla lista delle pretendenti all’estremo difensore granata.