Tuttosport titola: "Kelly, grinta e atleticità per la difesa del Milan"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Kelly, grinta e atleticità per la difesa del Milan". I rossoneri, visti gli infortuni di Pellegrino e soprattutto Kalulu, dovranno tornare sul mercato a gennaio per prendere un difensore centrale e tra i profili che piacciono di più di quello di Lloyd Kelly del Bournemouth. Va in scadenza a giugno, ma il Diavolo starebbe valutando la possibilità di prenderlo già durante il mercato invernale vista l'emergenza infortuni in difesa.