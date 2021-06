Tuttosport - Torino, piace Hauge: ok del Milan al prestito, ma solo con obbligo di riscatto

Il Torino ha messo nel mirino Jens-Petter Hauge, attaccante esterno del Milan che intanto continua a tenere d'occhio la situazione del capitano granata Andrea Belotti (i due discorsi, fa sapere l’agente di Hauge, sono comunque separati): come riferisce Tuttosport, i rossoneri, che chiedono una decina abbondante di milioni di euro per lasciarlo partire, sono disposti a cederlo, ma solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La formula che i rossoneri non accettano è invece quella del prestito con diritto di riscatto.