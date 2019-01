Tuttosport - Via Higuain, arriva Piatek: ecco l'impatto sul bilancio del Milan

Il Milan saluta Gonzalo Higuain ed è pronto ad accogliere Krysztof Piatek che oggi diventerà un nuovo giocatore rossonero. Ma che impatto avrà questo "scambio" di centravanti sul bilancio milanista? Secondo Tuttosport, l'addio del Pipita permetterà al club di via Aldo Rossi di risparmiare 17,19 milioni di euro tra ingaggio lordo e mancato pagamento della seconda rata del prestito. Per i prossimi sei mesi, i rossoneri caricheranno invece un ammortamento da 3,88 milioni per il cartellino del bomber polacco, mentre il suo ingaggio peserà per 1,8 milioni lordi.