TyC Sports, Merlo: "Accordo Milan-Kaio Jorge sull'ingaggio, i rossoneri offrono 4 milioni al Santos"

Il giornalista di TyC Sports César Luis Merlo ha fornito su Twitter un aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Santo per Kaio Jorge, talentuoso attaccante brasiliano: "Kaio Jorge ha trovato l'accordo per il suo contratto al Milan. I rossoneri offrono 4 milioni al Santos, se il club brasiliano non dovesse accettare l'offerta quest'estate allora il giocatore potrà trasferirsi a parametro zero a gennaio".

