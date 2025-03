Udinese, Kristensen inseguito dalla Premier League. Oltre a Milan e Juventus

La grande stagione di Thomas Kristensen non ha lasciato indifferenti le squadre di Premier League. In particolare sono Nottingham Forest e Bournemouth ad averlo messo nel mirino per la prossima annata, anche se servirebbe un'offerta importante per far vacillare l'Udinese. Acquistato per cinque milioni di euro solamente due anni fa, ha ancora un contratto per tre stagioni. La valutazione che ne fa l'Udinese è intorno a quanto pagato dal porto per Nehuen Perez: circa 18 milioni più bonus come operazione complessiva, anche se lì c'è stato un prestito con diritto di riscatto che diventava obbligo a determinate condizioni legate alle presenze. Considerando le trentadue gare giocate in tutte le competizioni, Perez non tornerà indietro.

Kristensen invece ha diversi estimatori anche in Italia. Perché nelle passate settimane sia la Juventus che il Milan avevano chiesto informazioni, rimandando però ogni movimento all'estate.

Dunque anche per lui la valutazione è intorno ai 15-20 milioni di euro. Finora in questa stagione è stato titolare per larga parte, saltando sei partite per problemi muscolari al polpaccio, più una per influenza. Così finora il suo ruolino di marcia indica sedici presenze con 1171 minuti giocati, gli ultimi novanta proprio l'altro ieri, contro la Lazio nel pareggio per uno a uno.