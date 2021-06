Udinese, rifiutata la prima offerta dell'Atletico Madrid per De Paul

Come riportato da Goal.com, l'Udinese ha respinto la prima offerta dell’Atletico Madrid per Rodrigo De Paul. Il club spagnolo prevede comunque di tornare alla carica per continuare a negoziare per l'argentino. I Colchoneros per averlo avevano offerto all’Udinese 20 milioni di euro più il cartellino di Nehuén Pérez, ma il club friulano ha ritenuto la proposta troppo bassa e l’ha rifiutata. Il Milan guarda con interesse alla vicenda in quanto vorrebbe provare a prendere De Paul in vista della prossima stagione.