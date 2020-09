Ufficiale, Frank Tsadjout passa al Cittadella

"L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Frank Cédric Tsadjout. Attaccante classe 1999cresciuto nelle giovanili del Milan, nella scorsa stagione e parte iniziale di questa ha vestito la maglia del Charleroi, formazione impegnata nella Serie A belga. Altri 190 centimetri davanti per mister Venturato. Tsadjout ha raggiunto i compagni mercoledì a Lavarone durante l’amichevole contro il Piacenza, oggi già in campo. A Frank il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori".