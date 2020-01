UFFICIALE: Milan, Reina in prestito secco all'Aston Villa

L'Aston Villa rende noto con un comunicato ufficiale l'arrivo di Pepe Reina dal Milan. Il portiere, classe 1982, lascia così il Milan dopo un anno e mezzo e va a difendere i pali dei villans in prestito fino al termine della stagione. La squadra, attualmente, è terzultima in classifica dopo 22 giornate di Premier League.

We are delighted to confirm the arrival of vastly experienced goalkeeper @PReina25 on loan until the end of the season. 🙌#BienvenidoPepe #AVFC @eToro