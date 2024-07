Uscite Milan, Pellegrino in Argentina. Si limano i dettagli per Maldini al Monza

Durante queste settimane di calciomercato il Milan non dovrà pensare solamente a rinforzare la rosa con gli acquisti mirati promessi da Ibrahimovic e Furlani, che comunque rimangono la priorità, ma avrà le necessità di occuparsi anche delle cessioni e più in generale dello sfoltimento della rosa. In questo senso ci sono già alcuni movimenti e operazioni che aiuteranno il club rossonero a snellirsi sotto il punto di vista dei numeri. E si parla di due giocatori che rientrano dal prestito.

Il primo è Marco Pellegrino, difensore argentino arrivato lo scorso agosto dal Platense che non ha mai avuto la possibilità di mettersi in mostra con il Milan e a gennaio è stato girato in prestito alla Salernitana: lì le cose non sono andate molto meglio. Oggi dunque il giovane sudamericano è pronto a tornare in patria: si trasferirà in prestito secco all'Independiente. Il secondo è Daniel Maldini, reduce da una buona seconda parte di stagione con il Monza che lo vuole riacquistare. In queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli per la cessione a titolo definitivo. Lo riporta oggi Tuttosport.