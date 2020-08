Tra i giocatori in uscita nella rosa rossonera figura anche il nome di Pepe Reina. Il portiere spagnolo, rientrato dal prestito all'Aston Villa, potrebbe già ripartire in direzione Spagna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra il Valencia e Pepe Reina continuano e presto potrebbero concretizzarsi in un'intesa di mercato.