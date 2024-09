Valore delle cessioni per club nel mercato estivo: Milan quinto in Serie A

Chiusi i battenti venerdì sera a mezzanotte, il calciomercato è oramai alle spalle. Il Milan ha operato tanto, e bene, sia in entrata che in uscita, chiudendo cessioni per un valore di mercato da 170.5 milioni di euro. A riportarlo sono i colleghi della versione italiana del portale tedesco di statistiche Transfermarkt, che ha addirittura redatto la classifica del valore delle cessioni per club nel mercato estivo 2024/2025.

Il Milan ricorpre la quinta posizione, con per l'appunto 170.5 milioni di euro in valore di cessioni. In cima a questa classifica la Juventus, la vera regina di quest'estate di calciomercato.

VALORE DELLE CESSIONI PER CLUB IN SERIE A

1.⁠ ⁠Juventus: €298.8M

2.⁠ ⁠Atalanta: €217.1M

3.⁠ ⁠⁠Fiorentina: €204.6M

4.⁠ ⁠⁠Napoli: €196.0M

5.⁠ ⁠⁠Milan: €170.5M

6.⁠ ⁠⁠Bologna: €151.3M

7.⁠ ⁠⁠Lazio: €126.9M

8.⁠ ⁠⁠Roma: €119.8M

9.⁠ ⁠⁠Genoa: €112.1M

10.⁠ ⁠⁠Torino: €81.2M

11.⁠ ⁠⁠Udinese: €76.8M

12.⁠ ⁠⁠Monza: €74.6M

13.⁠ ⁠⁠Inter: €66.8M

14.⁠ ⁠⁠Empoli: €52.3M

15.⁠ ⁠⁠Verona: €51.4M

16.⁠ ⁠⁠Como: €38.8M

17.⁠ ⁠⁠Cagliari: €37.7M

18.⁠ ⁠⁠Lecce: €33.3M

19.⁠ ⁠⁠Venezia: €26.6M

20.⁠ ⁠⁠Parma: €21.8M