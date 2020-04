Vasco da Gama, un candidato alla presidenza vuole Ibra e Balotelli

Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli insieme nella stessa squadra. No, non stiamo parlando di un possibile ritorno di Super Mario al Milan, ma di un progetto molto ambizioso di Luiz Roberto Leven Siano, candidato alla presidenza del Vasco da Gama nel 2021: "Vogliamo costruire una squadra da sogno - ha detto ai microfoni di foxsports.com.br - Balotelli e Ibrahimovic hanno lo stesso agente. Quello relativo a Ibrahimovic sarebbe un progetto più ambizioso. Ma non dobbiamo pensare tanto a quali campioni verranno, quanto al fatto che ne avremo, di campioni. Se non sarà uno sarà un altro".