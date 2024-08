Verona, Cissé è il nuovo gioiello: duello tra Milan e Atalanta

Tra i gioielli che attualmente stanno brillando nelle giovanili del Verona spicca Alphadjo Cissè, trequartista classe 2006. Secondo quanto riporta L'Arena, già nella scorsa stagione è stato seguito con interesse da Atalanta e Milan. Sogliano era pronto a venderlo, partendo da una richiesta di 5 milioni di euro ritenuta eccessiva vista l'età del calciatore.

Certamente Cissé non ha deluso gli osservatori nerazzurri, rossoneri e di qualunque altro club che lo ha visionato. Nell'ultima annata con la Primavera gialloblù, ha messo a segno ben 16 gol in 30 partite risultando determinante per la tranquilla salvezza della squadra. Inoltre, ha messo la ciliegina sulla torta alla sua splendida annata esordendo in Serie A all'ultima di campionato contro l'Inter. In caso di sua cessione, l'Hellas sfonderebbe il tetto dei 100 milioni di euro di ricavi in questi anni.