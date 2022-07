MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Verona prosegue il dialogo con il Milan per Daniel Maldini: il club veneto sta lavorando da tempo con i rossoneri per definire l'arrivo in prestito del giovane attaccante milanista alla corte di Cioffi.