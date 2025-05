VIDEO MN - Finito l'incontro Milan-Quilon. Il punto sul futuro di Theo

È finito poco fa l'incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Manuel Garcia Quilon, agente di Theo Hernandez. Si è fatto il punto sul futuro del francese, in scadenza al 30 giugno 2026.

Il Milan ha sostanzialmente ufficializzato l’opportunità di una cessione, soprattutto considerando la richiesta di 7-8 milioni di euro da parte del terzino per il rinnovo. Offerte per ora solo dall’Arabia Saudita, ma Theo vorrebbe aspettare un top club europeo. Igli Tare ora in partenza per Monaco per assistere alla finale di Champions e per alcuni incontri di mercato.