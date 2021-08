VIDEO MN - Messias a Casa Milan per la firma sul contratto

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Junior Messias è appena arrivato a Casa Milan per porre la firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi anni. Dopo le visite mediche svolte in mattinata arriva quindi il momento della firma in sede per il brasilaino che verrà prelevato dal Crotone con la formula del prestito (2,6 mln) con diritto di riscatto (5,4 mln) più 1 di bonus.