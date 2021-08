VIDEO MN - Pietro Pellegri a Milano, domani le visite mediche: "Sono felice, non vedo l'ora di iniziare"

Pietro Pellegri è arrivato a Milano ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Intercettato dal nostro inviato nella città meneghina l'attaccante classe 2001 si è detto subito entusiasta di questa possibilità: "Sono felice, non vedo l'ora di iniziare questa avventura". Pellegri arriva dal Monaco in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, domani sono previste per lui le visite mediche.

Guarda il video con le prime immagini Milanesi di Pellegri girate da Antonio Vitiello