VIDEO - Tonali, la scaramanzia di Cellino nelle cifre dell'accordo

C'è l'accordo tra Milan e Brescia per Sandro Tonali, oltre ai 10 milioni già pagati per il prestito oneroso i rossoneri si impegnano a versare nelle casse delle rondinelle altri 7 milioni più 3 di bonus e il cartelli di Giacomo Olzer (su cui manterrà la ricompra). C'è un aneddoto particolare, raccontato da Gianluca Di Marzio, in questa vicenda: per scaramanzia (per non arrivare a 17 milioni totali), il presidente Cellino ha chiesto 6.999.000€.

