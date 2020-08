Vlahovic, gelo con la Fiorentina: Milan sul giocatore

Il Corriere dello Sport di oggi scrive che tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina è ormai calato il grande freddo. Il finale di stagione dell'attaccante classe 2000 è stato piuttosto negativo e la situazione relativa al suo futuro potrebbe cambiare così già nei prossimi giorni.

L'agente Ristic e il club gigliato devono proseguire il discorso relativo al rinnovo fino al 2025, ma il Milan e un paio di società tedesche si sono fatte avanti mostrando interesse per l'ex Partizan, pur senza formulare ancora offerte ufficiali. Comunque, come sottolinea il quotidiano, fino ad oggi il diretto interessato non ha mai chiesto di essere mandato via e, in assenza di proposte concrete, il ds Pradè e il suo procuratore riparleranno a breve per allungare il contratto di altri due anni.