Watford, Joao Pedro al Milan? Il ds: "Non ci sono arrivate richieste"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha intervistato in esclusiva il Ds del Watford, l'italiano Cristiano Giaretta. Tra i talenti delle Api c'è anche Joao Pedro che sarebbe stato accostato anche al Milan, questa la risposta del dirigente del Watford: "Posso dire che ha un prezzo 'da Inghilterra', dall'Italia non ci sono arrivate richieste o proposte. Ha tanti estimatori in Premier ma la verità, e ne siamo felici, è che è concentrato al 110% sula nostra rincorsa ai playoff"