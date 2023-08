Werder Brema su Ballo-Tourè: partiti i primi contatti per il terzino del Milan

vedi letture

Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono stati contatti con il Werder Brema per Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro del Milan considerato in uscita, come dimostrato anche dalla mancata convocazione per la tournée in America.

I tedeschi, si legge, hanno chiesto informazioni e sono partiti i primi contatti, anche se non c'è ancora stata un'offerta ufficiale.