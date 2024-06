Zirkzee, oggi possibile un nuovo summit a Londra con l'agente

Joshua Zirkzee è il candidato numero uno per l'attacco del Milan. Il club rossonero, come viene raccontato da tempo, ha deciso di puntare forte sull'attaccante olandese che era già un pallino della dirigenza di via Aldo Rossi prima che ci fosse l'esplosione a Bologna. Il Diavolo vuole sfruttare la clausola da 40 milioni - che verrà pagata -, un'occasione abbastanza ghiotta se si considera che per attaccanti di talento così giovani, al giorno d'oggi, si spende generalmente molto di più.

Inoltre il Milan vuole sfruttare la volontà del giocatore, intenzionato a unirsi al club rossonero e rimanere in Italia. Il problema semmai sono le richieste dell'agente Kia Joorabchian sulle commissioni. Si parla di circa 15 milioni, troppi per la società rossonera che vuole lavorare per abbassare le pretese. Per questo oggi a Londra potrebbe esserci un nuovo summit tra Moncada e il procuratore del calciatore olandese. Il Milan ha comunque sensazioni positive.