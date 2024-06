Zirkzee più uno: potrebbero arrivare due punte dal mercato. I candidati

Il Milan spinge forte per Joshua Zirkzee. Nel finale di stagione e alla vigilia del calciomercato, che aprirà il 1° luglio in via ufficiale, era largamente risaputo che i rossoneri avrebbero cercato un nuovo centravanti, indipendentemente dal futuro di Giroud che poi ha annunciato l'addio ai rossoneri. Era anche noto che il primo nome della lista fosse l'olandese del Bologna e i fatti lo confermano. Da via Aldo Rossi hanno intenzione di pagare la clausola da 40 milioni che si attiva a inizio luglio e hanno ottenuto l'ok del giocatore. Manca l'accordo definitivo con l'agente.

Questa mattina, però, Tuttosport riporta che il Milan, oltre a Zirkzee, potrebbe puntare a prendere anche un altro centravanti che possa agire da rincalzo dell'olandese o comunque della punta titolare. In questo senso va letto l'interesse rossonero nei confronti di Armando Broja, centravanti albanese del Chelsea che è cercato anche dall'Everton pronto a pagare 35 milioni. Un altro nome in risalita per il ruolo di seconda prima punta è Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino più esperto che gioca al Siviglia: scade nel 2025 ed è valutato 18-20 milioni.