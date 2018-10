AC. MILAN COMUNICATO UFFICIALE: stretta una nuova partnership commerciale

AC Milan e Invent hanno stretto una nuova partnership commerciale che vede l’azienda veneta, nata nel 2006 e specializzata nella realizzazione di soluzioni energetiche integrate ed ecosostenibili, diventare Official Green Energy Partner per la stagione 2018/2019.

Invent realizza prodotti che coniugano la tecnologia più avanzata con il design più ricercato, per ottenere l’equilibrio perfetto tra funzionalità e valore estetico.

Il percorso di crescita dell’azienda è costante. Lo sviluppo del brevetto InvisibleCell® le ha consentito di dare il via a una nuova generazione di pannelli fotovoltaici di design di elevato valore funzionale ed estetico.

Dal 2015 entra nel mercato della fornitura di luce e gas lanciando l’innovativo sistema di RicaricaLuce® e RicaricaGas®.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione” - afferma Sante Bortoletto Fondatore di Invent srl - perché il Milan ha scritto una pagina memorabile di storia calcistica diventando uno dei club più forti e famosi del mondo. Dall’altro lato la nostra ambizione punta a lasciare un segno altrettanto importante in un settore in rapido sviluppo come la Green economy. Non a caso il nostro slogan è: scriviamo la storia”.

“A nome di tutto il Milan rivolgo un caloroso benvenuto a Invent srl- dichiara Mauro Tavola Partnerships Director di AC Milan - Siamo certi che l’unione dei nostri marchi servirà ad accelerare quel processo di crescita e di sviluppo che il nostro Club ha intrapreso con grande determinazione anche in ambito di sostenibilità”.

Questo importante accordo si fonda su una profonda condivisione di valori: coraggio, innovazione, sostenibilità ma anche la capacità di creare sogni, emozioni e la voglia di spingersi sempre oltre i propri limiti al fine di sviluppare al massimo il proprio talento lavorando con Cuore e Passione.

Invent è una realtà 100% italiana e sotto la guida dell’imprenditore Sante Bortoletto sfida le grandi multinazionali dell’energia per ritagliarsi un ruolo importante in un settore in costante evoluzione.

