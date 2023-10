Milanello, la squadra prosegue nel lavoro in preparazione della sfida contro la Juventus

Così il Milan evidenzia il lavoro a Milanello da parte dei giocatori rimasti a casa dagli impegni con le proprie nazionali. Lavoro con pallone e preparazione fisica, in attesa di un match fondamentale per il percorso rossonero in Serie A: il post del club. <

