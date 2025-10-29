Milanello, oggi allenamento di scarico. Domani Estupinan in gruppo?

Dopo il pareggio di ieri sul campo dell'Atalanta, il Milan è tornato ad allenarsi già questa mattina a Milanello: per i rossoneri c'è stato un lavoro di scarico in palestra, mentre da domani si inizierà a preparare la gara di domenica a San Siro contro la Roma. Da capire se, come sembra, Pervis Estupinan tornerà a lavorare con il gruppo dove dovrebbe rivedersi anche Ardon Jashari (lo ha annunciato Max Allegri qualche giorno fa, anche se ovviamente servirà ancora un po' di pazienza per il ritorno in campo del centrocampista svizzero che si era infortunato a fine agosto). Lo riferisce Sky.

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan su Jashari e Pulisic: "Con la Roma assolutamente no Pulisic, con il Parma speriamo di averlo per la panchina. Il recupero sta andando bene. Per quanto riguarda Jashari credo che da mercoledì si possa piano piano riaggregare con la squadra. Avrà bisogno di tempo, durante la sosta vedremo di organizzare un’amichevole perché comunque non scordiamoci che è arrivato ai primi di agosto, ha giocato solo 45 minuti un’amichevole a Dublino, e poi dopo si è fatto male. Praticamente è tre mesi e mezzo che non gioca a calcio. Quindi va riadattato e ci vorrà un pochino di tempo. Ma già averlo con la squadra, soprattutto per lui, perché è un ragazzo che ha voglia di rientrare… Ma ci vorrà il suo tempo per reinserirlo e soprattutto per lui per ritrovare la condizione”.