milanello report

Ritrovo a Milanello nel pomeriggio per la ripresa dopo i due giorni di riposo concessi dal Mister per la sosta natalizia. Allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato contro il Sassuolo, sabato 30 dicembre alle ore 18.00 a San Siro.

REPORT

Gruppo in palestra dove ha iniziato con l'attivazione muscolare e alcune esercitazioni sulla forza prima di uscire sul campo rialzato per svolgere un allenamento aerobico a secco: prima parte dedicata a degli esercizi atletici tra i pali e gli ostacoli bassi, a seguire lavoro aerobico e infine una serie di allunghi sui 20-30 metri.

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.