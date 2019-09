MILANELLO REPORT: testa subito alla Fiorentina, presenti Maldini e Massara

Squadra al lavoro questa mattina a Milanello in vista del prossimo ravvicinato impegno di campionato, che vedrà il Milan affrontare la Fiorentina domenica 29 settembre a San Siro alle ore 20.45. A Milanello presenti ad assistere all'allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara.

Gruppo pronto in palestra alle 11.00 per iniziare la fase di attivazione muscolare; i giocatori impiegati a Torino hanno svolto una seduta defaticante all'interno della struttura. Gli altri componenti della rosa hanno iniziato il lavoro odierno in campo con una serie di esercitazioni atletiche prima di passare al lavoro con il pallone: tecnica e passaggi da controllo orientato e corsa con conduzione della palla. Infine una serie di partitelle su campo ridotto con focus principale sulla fase di possesso, serie di cross e tiri in porta prima di rientrare negli spogliatoi.

SABATO 28 SETTEMBRE

Il programma di domani, sabato 28 settembre, prevede la conferenza stampa di mister Giampaolo alle 14; nel pomeriggio ore 16.30 la squadra effettuerà l'allenamento di rifinitura.