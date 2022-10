MN - Milanello, al via la rifinitura prima della Dinamo: assenti Diaz e Dest

Fonte: dai nostri inviati Antonello Gioia e Manuel Del Vecchio

Pochi istanti fa, il Milan ha fatto il suo ingresso su uno dei campi di Milanello per iniziare la rifinitura in vista del match di Champions League di domani sera contro la Dinamo Zagabria. Non si stanno allenando in gruppo nè Brahim Diaz, nè Sergino Dest, usciti infortunati sabato dalla sfida di campionato contro il Monza. Lo spagnolo e l'americano stanno svolgendo un lavoro personalizzato.