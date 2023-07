MN - Milanello, domani rientrano i nazionali. CDK atteso giovedì, Kalulu si aggregherà alla squadra negli USA

Domani è un giorno importante a Milanello perchè finalmente ci sarà il rientro dei giocatori rossoneri che hanno avuto qualche giorno in più di vacanza dopo gli impegni con le rispettive nazionali: nel Centro Sportivo di Carnago, sono attesi domani Fodé Ballo-Toure, Rafael Leao, Olivier Giroud, Theo Hernandez, Simon Kjaer, Mike Maignan, Alexis Saelemaekers e Malick Thiaw. Giovedì ci sarà invece il rientro di Charles De Ketelaere, mentre Pierre Kalulu si aggregherà al gruppo milanista direttamente negli Stati Uniti.

Stefano Pioli potrà così iniziare a lavorare con il gruppo quasi al completo e riavrà a disposizione diversi titolarissimi, come Leao, Giroud, Theo, Maignan e Thiaw. Da capire invece quale sarà il futuro di Saelemaekers e soprattutto di Charles De Ketelaere, che con il cambio di modulo e il passaggio al 4-3-3 rischia di non trovare più spazio nel Milan di Pioli. Arrivato appena un anno fa come il grande colpo estivo del Diavolo, il trequartista belga potrebbe dire addio dopo solo 12 mesi e una stagione molto deludente, con zero gol segnati.