MN - Milanello, lavoro personalizzato per Musah e Jovic. L'americano verso il forfait anche contro il Sassuolo

vedi letture

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello per continuare la sua preparazione verso la gara di sabato contro il Sassuolo a San Siro e, come ieri, anche oggi sia Yunus Musah che Luka Jovic non si sono allenati in gruppo, ma hanno svolto un lavoro personalizzato. L'americano va quindi verso il forfait anche contro i neroverdi, mentre ci sono speranze per l'attaccante serbo di entrare nei convocati.

Musah è alle prese con un problema muscolare che non gli ha già permesso di scendere in campo contro la Salernitana, mentre Jovic deve recuperare da una botta alla caviglia rimediata nella trasferta di Salerno di una settimana fa.