MN - Milanello, oggi solo Loftus-Cheek ha lavorato sul campo
Questa mattina il Milan si è ritrovato a Milanello dopo il pareggio di ieri sera sul campo dell'Atalanta. Quasi tutti i giocatori rossoneri hanno lavorato in palestra, l'unico che è uscito sui campi del Centro Sportivo di Carnago è stato Ruben Loftus-Cheek che deve recuperare la condizione fisica ottimale dopo essere stato fermo alcuni giorni a causa di un affaticamento muscolare rimediato durante la rifinitura prima della Fiorentina. Il centrocampista inglese è tornato in campo ieri a Bergamo, dando buone indicazioni a Max Allegri.
Di seguito si riporta il tabellino della gara Atalanta-Milan 1-1, valida per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive.
ATALANTA-MILAN 1-1
Marcatori: 4' Ricci (M), 35' Lookman (A)
LE FORMAZIONI
ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (71' Djimsiti); Zappacosta, Ederson, De Roon (20' Brescianini), Pasalic (82' Musah), Bernasconi (71' Bellanova); De Ketelaere (82' Samardzic), Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Sulemana, Scamacca, Kolasinac, Obric, Zalewski, Maldini, Krstovic. All. Ivan Juric.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (90' Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez (61' Loftus-Cheek), Leao (45' st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu. All. Massimiliano Allegri.
Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1
