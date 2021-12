MN - Milanello, Theo si sta allenando in palestra perché raffreddato: non si vogliono correre rischi per domani

Come riferisce il nostro inviato a Milanello, dove è da poco iniziato l'allenamento in vista del match di Champions League di domani contro il Liverpool a San Siro, Theo Hernandez non si sta allenando con il resto del gruppo rossonero: il terzino francese sta infatti lavorando in palestra in quanto è alle prese con un forte raffreddamento e non si vogliono correre rischi per la sfida di domani contro i Reds.