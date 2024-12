Sky - Milanello, Pulisic a parte anche oggi. Bennacer e Jovic ancora in gruppo

vedi letture

Non arrivano buone notizie da Milanello dove il Milan si sta allenando in vista della sfida di domenica contro la Roma a San Siro: ci si aspettava infatti la presenza in gruppo di Christian Pulisic che invece si sta allenando a parte anche oggi. Scendono così le chance di riaverlo a disposizione contro i giallorossi (al massimo l'americano potrebbe recuperare per la panchina). Lo riferisce Sky che aggiunge che invece Ismael Bennacer e Luka Jovic hanno lavorato regolarmente in gruppo anche oggi.

Di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA DAZN

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA DAZN

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SKY