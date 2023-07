Tuttosport - Milan, Loftus-Cheek ha già dato ottimi segnali nel corso degli allenamenti

vedi letture

Oggi pomeriggio il Milan giocherà a Milanello contro il Lumezzane la sua prima amichevole estiva. Gli osservati speciali saranno ovviamente soprattutto i nuovi acquisti, come per esempio Ruben Loftus-Cheek, il quale come riporta stamattina Tuttosport, ha già dato ottimi segnali nel corso degli allenamenti.