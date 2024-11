Verso Milan-Juventus: due dubbi di formazione per Fonseca. Out Jovic

vedi letture

In vista della sfida casalinga di domani contro la Juventus, Paulo Fonseca, che tra poco parlerà in conferenza stampa, deve sciogliere due dubbi di formazione: il primo è in difesa dove Fikayo Tomori e Matteo Gabbia si giocano la maglia da titolare al fianco di Malick Thiaw (i terzini saranno Emerson Royal e Theo Hernandez). L'altro ballottaggio è sulla trequarti dove Christian Pulisic e Rafael Leao sono certi di partire dal primo minuto alle spalle di Alvaro Morata: per l'ultimo posto in campo dall'inizio sono in corsa Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. Lo riferisce Sky che aggiunge che Luka Jovic non dovrebbe essere ancora una volta a disposizione del tecnico portoghese.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS

Data: sabato 23 novembre 2024

Ora: 18:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it