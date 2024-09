VIDEO MN - Milan, al via la rifinitura prima del Bayer Leverkusen: Morata, Calabria e Okafor in gruppo

Pochi istanti fa i giocatori del Milan sono entrati su uno dei campi di Milanello per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera in casa del Bayer Leverkusen, valida per la seconda giornata di Champions League. Sono presenti in gruppo anche oggi Davide Calabria e Noah Okafor che sono quindi di nuovo a disposizione di Paulo Fonseca. Ottime notizie anche da Alvaro Morata che sta lavorando pure lui regolarmente insieme al resto dei compagni di squadra.

Non partiranno per la Germania gli infortunati Sportiello, Florenzi e Bennacer, a cui si aggiunge anche Jovic che non è stato inserito nella lista UEFA ma che sta comunque svolgendo la rifinitura con il gruppo milanista.