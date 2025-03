Addio Old Trafford, lo United presenta il nuovo stadio da 100mila posti

(ANSA) - LONDRA, 11 MAR - Il Manchester United intende costruire nei prossimi cinque anni il più grande stadio di calcio al mondo: un nuovo avveniristico impianto da oltre 2 miliardi di euro in grado di accogliere 100mila spettatori. È stato il comproprietario dei Red Devils Sir Jim Ratcliffe ad annunciare la costruzione dello stadio, destinato a sostituire l'Old Trafford, la casa dello United dal 1910. La decisione del club inglese è arrivata dopo un lungo processo di consultazione sulla possibilità di sviluppare lo stadio esistente o costruirne uno nuovo, in un'area non distante dalla sede attuale. Gli architetti di Foster and Partners, incaricati del progetto, hanno rivelato che lo stadio avrà un design a forma ombrello.

"È uno dei progetti più entusiasmanti al mondo - ha dichiarato alla BBC Lord Norman Foster, presidente esecutivo della società di architettura -. Lo stadio è sormontato da un vasto ombrello, che raccoglie energia e acqua piovana, coprendo una nuova piazza pubblica grande il doppio di Trafalgar Square". L'annuncio è stato però accompagnato anche dalle incertezze su come verrà finanziato il nuovo stadio, dal momento che lo United attualmente ha un'esposizione debitoria superiore al miliardo di euro. (ANSA).