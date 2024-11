Al-Nassr made in Italy: la squadra di Pioli vestirà Tombolini

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Il brand italiano Tombolini ha ufficializzato una partnership con Al-Nassr, uno dei club più titolati e vincenti dell'Arabia Saudita, dove milita Cristiano Ronaldo. In base all'accordo, Tombolini è diventato sponsor ufficiale per il formalwear della squadra, vestendo non solo gli atleti ma anche lo staff tecnico e la dirigenza, con divise create appositamente che fondono i codici estetici del brand e il suo inconfondibile stile Made in Italy.

Il debutto del nuovo look è avvenuto a Doha per la partita di Afc Champions League contro Al Gharafa, con il logo Tombolini, un piccolo drago, ben visibile come spilla sulla giacca di Cristiano Ronaldo e come firma sulla fodera interna del suo abito. (ANSA).