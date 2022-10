Atletico Madrid, Joao Felix ai ferri corti con Simeone: il portoghese ha già parlato con Mendes

Fonte: tuttomercatoweb.com

Joao Félix vuole lasciare l' Atlético Madrid. È la notizia del giorno in Spagna: l'attaccante portoghese non vuole essere un comprimario nella squadra di Simeone e ha mostrato tutto il suo malcontento nelle ultime settimane. L'ultima goccia, riporta Marca, è arrivata mercoledì, quando l'ex Benfica si è scaldato a lungo ma non è entrato in campo nella sfida di Champions contro il Bruges, scaraventando a terra la casacca con un gesto di stizza dopo l'ingresso di Witsel (quinto e ultimo cambio). Pagato uno sproposito tre anni fa, Joao Felix - che ha una clausola di 350 milioni - non ha reso secondo le aspettative e nelle ultime settimane avrebbe perso la pazienza. La notizia della conferma di Antoine Griezmann limita ulteriormente le sue possibilità di essere preso in considerazione dal Cholo; così, ieri ha incontrato il suo agente, Jorge Mendes, per capire se ci sono spiragli per una cessione nella finestra invernale di mercato.