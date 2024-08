Barça, i conti non tornano: monte ingaggi troppo alto, al momento Dani Olmo non può essere tesserato

La Liga Spagnola si prepara a vivere la sua seconda giornata di campionato, ma il Barcellona di Hansi Flick non potrà contare ancora una volta sull’acquisto più prestigioso della sua campagna acquisti di questa sessione di mercato estiva. Infatti, Dani Olmo, neo vincitore degli Europei con la sua Spagna, non scenderà in campo nemmeno contro l’Athletic Bilbao.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, Olmo è arruolabile visto che si allena con la squadra dal suo rientro dalle vacanze, ma non risulta essere tesserato come calciatore del Barcellona. Le ragioni vanno ricercate nella situazione finanziaria del club spagnolo che al momento non può inserire il trequartista proveniente dal Lipsia nella sua rosa, visto che sforerebbe il limite imposto dalla Liga per quanto riguarda il monte ingaggi.