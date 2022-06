Bayern, Lewandowski categorico: "Lealtà e rispetto più importanti degli affari"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - VARSAVIA, 07 GIU - Vincere può venire a noia? Sì, a sentire Robert Lewandowski. "Cerco nuove emozioni nella vita", ha detto l'attaccante polacco del Bayern Monaco, parlando in un podcast sul sito Onet.pl. Il miglior giocatore Fifa 2020 e 2021 ha spiegato così il suo probabile divorzio dal club bavarese, che si è confermato campione di Germania anche grazie alle sue 35 reti e dove milita dal 2014. La scorsa settimana Lewandowski, 33 anni, ha detto che la sua "storia" con il club tedesco è "terminata", senza dare indicazioni sul proprio futuro. Secondo diversi media, il Barcellona avrebbe fatto un'offerta di 32 milioni di euro per averlo. Il giocatore aveva già fatto sapere al Bayern che non intendeva prolungare il contratto in scadenza a giugno 2023. "Con quello che ho ricevuto dal Bayern e che a mia volta gli ho dato" sarebbe meglio trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti e non cercare "una decisione unilaterale". Dopo otto stagioni insieme, "lealtà e rispetto sono più importanti degli affari, credo". (ANSA).