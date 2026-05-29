Biglietti per il concerto di Bad Bunny e una busta di pipas: la provocazione dell'Atletico Madrid per Yamal

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L'Atletico Madrid non sta in silenzio e risponde alle pressione mediatiche del Barça per Alvarez: pubblicati tweet provocatori su Yamal, Pedri e Raphina

Non è un mistero che il Barcellona faccia spesso pressione attraverso la stampa per arrivare ai propri obiettivi di mercato, mettendo così i club detentori del cartellino in una situazione spiacevole e di imbarazzo. Ecco, non è questo il caso dell'Atletico Madrid che ha deciso di rispondere per le rime, a suon di tweet, all'offensiva mediatica dei blaugrana per Julian Alvarez. Il centravanti argentino è nei sogni di Laporta e Flick, ma al momento da Madrid hanno alzato un muro altissimo.

Scimmiottando il modo di annunciare breaking news di Fabrizio Romano i colchoneros hanno postato su X immagini abbastanza eloquenti: foto di Yamal, Pedri e Raphina con la maglia dell'Atletico Madrid, aggiungendo ad ogni immagine una didascalia ironica sulle fantomatiche offerte fatte recapitare al Barcellona. Per Yamal si legge: "Abbiamo inviato un fax al con la nostra offerta di trasferimento: 4 biglietti per il concerto di Bad Bunny di domani, un abbonamento annuale ad ABC e una borsa di semi di girasole. Aspettiamo con ansia la risposta per preparare l'annuncio". Molto divertente anche "l'offerta" per Pedri: "Per questa seconda offerta abbiamo avuto un problema, sono finiti i biglietti per il concerto di domani, quindi miglioriamo la proposta precedente con 6 per lo spettacolo di domenica". Infine la provocazione su Raphinha: "E per completare il tris facciamo follie: il giocatore arriva in prestito per una stagione e in cambio cediamo Tom Ford e Smith senza opzione d'acquisto. Offerta irrinunciabile".

Hanno poi concluso: "E ricordate, ci sono voluti solo cinque minuti per creare questi post falsi... Viviamo in un'epoca in cui la realtà può essere manipolata... Non credete a tutto ciò che vedete, soprattutto se riguarda il Barça".